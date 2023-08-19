Suzuki виводить на ринок свій перший електричний кросовер — Finance.ua
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Suzuki виводить на ринок свій перший електричний кросовер

Технології&Авто
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Suzuki виводить на ринок свій перший електричний кросовер
Suzuki виводить на ринок свій перший електричний кросовер, Фото: avtosota.com
З’явилося зображення майбутнього кросовера Suzuki eVX. Дебют електромобіля японського автовиробника має відбутися у 2024 році в Індії, а роком пізніше він вийде на європейський ринок, що підтверджується повідомленнями Motor.es.
Електромобіль Suzuki eVX неодноразово був помічений під час випробувань по всій Європі.
Незважаючи на те, що він був оповитий камуфляжем, на поверхню виринали помітні елементи дизайну. Ці візуальні підказки послужили основою для нашої візуалізації моделі.
Фото: avtosota.com
Фото: avtosota.com
Майбутній Suzuki eVX буде повністю повторювати прототип, показаний на початку цього року. Це підкреслюється піднятим капотом, розширеними крилами та прихованими ручками задніх дверей, розташованими в стійках даху. Примітно, що в дизайні передньої частини є розбіжності в порівнянні з прототипом. Крім того, кросовер Suzuki отримає панорамний дах.
За габаритами електричний кросовер буде відповідати новому Suzuki S-Cross: приблизно 4,3 метра в довжину, 1,8 метра в ширину і 1,6 метра у висоту.
Запас ходу електромобіля буде забезпечуватися батареєю ємністю 60 кВт-год, що перевищує 450 км. На креслярській дошці розробляються як передньопривідні, так і повнопривідні варіанти.
За матеріалами:
Avtosota
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