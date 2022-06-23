Suzuki випустила крихітний автомобіль у стилі ретро — Finance.ua

Suzuki випустила крихітний автомобіль у стилі ретро Вчора 04:24 — Технології&Авто

Suzuki випустила крихітний автомобіль у стилі ретро

Компанія Suzuki представила кей-кар Alto Lapin LC, що зовні наслідує класичну модель Fronte 360. Він заснований на звичайному Alto Lapin, від якого відрізняється тільки дизайном передньої частини кузова і декором салону, а коштує від 10 355 доларів.

Suzuki Alto Lapin LC — це похідна модель Alto Lapin третього покоління, яка має нагадувати класичний Fronte 360 ​​з 60-70-х років минулого століття. Для цього кей-кару замінили решітку радіатора, додали більше хрому та переглянули гаму кольорів кузова. На вибір доступні вінтажні відтінки на зразок ніжно-зеленого, пастельно-рожевого, бежевого, коричневого та синього, плюс можна замовити двоколірний варіант з білим або коричневим дахом.

Інтер’єр — стандартний, хоча оздоблення відрізняється від звичайного Alto Lapin. Сидіння кей-кара оббиті тканиною в клітку та синтетичною шкірою, є медіасистема із семидюймовим дисплеєм та клімат-контроль. На крихітному екрані під спідометром при запуску двигуна можна побачити анімованого кролика — саме так перекладається назва моделі Lapin із французької.

У рух Alto Lapin LC наводить трициліндровий мотор об’ємом 660 кубічних сантиметрів, що розвиває 60 кінських сил. Коробка — варіатор. Машина пропонується з переднім або повним приводом за ціною від 1 409 100 до 1 646 700 ієн.

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