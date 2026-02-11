0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Suzuki випустила кросовер, який майже не відрізняється від Toyota RAV4

11
Suzuki випустила кросовер, який майже не відрізняється від Toyota RAV4
Suzuki випустила кросовер, який майже не відрізняється від Toyota RAV4
Suzuki представила оновлений кросовер Across для європейського ринку, який фактично є перелицьованою версією Toyota RAV4.
Компанія заявляє, що новинка не поступається оригіналу, і зберегла перевірену формулу — мінімальні зміни при максимальному використанні вже відомої платформи.
Зовні новий Across майже повністю повторює Toyota RAV4 у версії Adventure, відмовившись від власних дизайнерських рішень попередника. Suzuki не пропонує комплектації Core та GR Sport, натомість зосередившись на більш «позашляховому» стилі.

Характеристики

Габарити моделі складають 4600 мм у довжину, встановлені 18-дюймові колеса, а палітра обмежена чотирма кольорами. Інтер’єр практично ідентичний Toyota, за винятком емблеми Suzuki на кермі, та оснащений цифровою панеллю приладів, великим мультимедійним екраном і повним набором систем допомоги водієві.
Across пропонується виключно з плагін-гібридною силовою установкою. Вона поєднує 2,5-літровий бензиновий двигун і два електромотори загальною потужністю близько 300 к.с., передаючи тягу на всі чотири колеса через трансмісію E-CVT.
Очікуваний електричний запас ходу становить до 100 км за циклом WLTP, а розгін до 100 км/год займає близько 6,1 секунди. За характеристиками Across майже не відрізняється від Toyota RAV4 PHEV.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems