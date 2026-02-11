Suzuki випустила кросовер, який майже не відрізняється від Toyota RAV4
Suzuki представила оновлений кросовер Across для європейського ринку, який фактично є перелицьованою версією Toyota RAV4.
Компанія заявляє, що новинка не поступається оригіналу, і зберегла перевірену формулу — мінімальні зміни при максимальному використанні вже відомої платформи.
Зовні новий Across майже повністю повторює Toyota RAV4 у версії Adventure, відмовившись від власних дизайнерських рішень попередника. Suzuki не пропонує комплектації Core та GR Sport, натомість зосередившись на більш «позашляховому» стилі.
Характеристики
Габарити моделі складають 4600 мм у довжину, встановлені 18-дюймові колеса, а палітра обмежена чотирма кольорами. Інтер’єр практично ідентичний Toyota, за винятком емблеми Suzuki на кермі, та оснащений цифровою панеллю приладів, великим мультимедійним екраном і повним набором систем допомоги водієві.
Across пропонується виключно з плагін-гібридною силовою установкою. Вона поєднує 2,5-літровий бензиновий двигун і два електромотори загальною потужністю близько 300 к.с., передаючи тягу на всі чотири колеса через трансмісію E-CVT.
Очікуваний електричний запас ходу становить до 100 км за циклом WLTP, а розгін до 100 км/год займає близько 6,1 секунди. За характеристиками Across майже не відрізняється від Toyota RAV4 PHEV.
