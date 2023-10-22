Suzuki представила 4-колісний транспортний засіб, який зможе підніматися сходами — Finance.ua
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Suzuki представила 4-колісний транспортний засіб, який зможе підніматися сходами

Технології&Авто
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Suzuki представила 4-колісний транспортний засіб, який зможе підніматися сходами
Suzuki представила 4-колісний транспортний засіб, який зможе підніматися сходами, Фото: sundries.com.ua
Японський автовиробник Suzuki продемонстрував Modular Quad Based Architecture (MOQBA) — модульний мобільний транспортний засіб із чотирма колесами, встановленими на шарнірних ніжках, які можуть долати перешкоди.
Транспортний засіб спеціально розроблений, щоб допомогти людям, які стикаються з перешкодами у транспорті, такими як сходи. Це досягається за рахунок того, що вони можуть підніматися вгору і долати практично будь-яку перешкоду на своєму шляху.
Концепт-кар MOQBA має сідло та кермо. Шасі цього автомобіля з'єднано з парою модульних рейок, кожна з яких оснащена двома шарнірними ніжками, з'єднаними з колесами. Завдяки такій комбінації транспортний засіб плавно пересуватиметься колесами по рівних дорогах і плавно пересуватиметься сходами.
Фото: sundries.com.ua
Фото: sundries.com.ua
Комбінуючи базове шасі з навісним обладнанням, можна змінити варіацію кузова у трьох режимах: режим випорожнення, режим стояння та режим нош. Завдяки цим здібностям MOQBA робить свій внесок, забезпечуючи свободу не тільки у повсякденній мобільності, а й як мобільність, яка перевозить людей та предмети в місцях, де автомобілю важко проїхати у разі надзвичайних ситуацій.
Хоча він все ще знаходиться на стадії концепту, ніяких інших подробиць про специфікації чи доступність не було розкрито. Тим не менш, Suzuki вважає, що MOQBA може зробити революцію в мобільності та зробити транспорт більш доступним.
За матеріалами:
Sundries
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