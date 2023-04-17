Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото) — Finance.ua

Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото) Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото), Фото: Delta4x4

У Suzuki Jimny 2023 з’явилася нова модифікація. Позашляховику суттєво покращили прохідність та підготували його до найсуворіших умов.

Про це повідомляється на сторінці ательє Delta 4X4 у Instagram.

Саме ця німецька компанія виконала тюнінг Suzuki Jimny. Його оснастили портальними мостами, як Mercedes G-Class 4X4, що дозволило збільшити кліренс з 210 до 330 мм. Крім того, встановлені величезні позашляхові шини розміром 265/60 R18 — їм знадобилися нові розширювачі арок.

Фото: Delta4×4

Новий Suzuki Jimny також отримав захист фар, шноркель та потужну лебідку. На даху позашляховика з’явився багажник, а задньому вікні — кріплення для каністри.

Тюнінг Suzuki Jimny не торкнувся двигуна. Автомобіль, як і раніше, оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с.

Позашляховик вже доступний для замовлення. Тюнінг Suzuki Jimny від Delta 4X4 збільшив вартість авто більш ніж у 2 рази — з 26 990 до 65 000 євро. Випускатимуть такі машини обмеженими партіями.

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