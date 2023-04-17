Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото)

Технології&Авто
95
Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото)
Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото), Фото: Delta4x4
У Suzuki Jimny 2023 з’явилася нова модифікація. Позашляховику суттєво покращили прохідність та підготували його до найсуворіших умов.
Про це повідомляється на сторінці ательє Delta 4X4 у Instagram.
Саме ця німецька компанія виконала тюнінг Suzuki Jimny. Його оснастили портальними мостами, як Mercedes G-Class 4X4, що дозволило збільшити кліренс з 210 до 330 мм. Крім того, встановлені величезні позашляхові шини розміром 265/60 R18 — їм знадобилися нові розширювачі арок.
Фото: Delta4&times;4
Фото: Delta4×4
Новий Suzuki Jimny також отримав захист фар, шноркель та потужну лебідку. На даху позашляховика з’явився багажник, а задньому вікні — кріплення для каністри.
Тюнінг Suzuki Jimny не торкнувся двигуна. Автомобіль, як і раніше, оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с.
Позашляховик вже доступний для замовлення. Тюнінг Suzuki Jimny від Delta 4X4 збільшив вартість авто більш ніж у 2 рази — з 26 990 до 65 000 євро. Випускатимуть такі машини обмеженими партіями.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.