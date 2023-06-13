Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі — Finance.ua

Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

Суворі покарання: за що можуть штрафувати водіїв у Польщі

Багато українців виїхали до Польщі на своїх автомобілях або придбали там авто на європейській реєстрації вже після приїзду. В профільних групах українці пишуть, що часто несподівано отримують штрафи, хоча начебто дотримувалися усіх правил. Але нерідко українці можуть і не помітити, як випадково скоюють якесь правопорушення.

Що треба знати про штрафи автомобілістам у Польщі, розповів адвокат АО «Legal Strategy» Віталій Сокуренко.

Штрафи вищі за українські. Яка відповідальність загрожує водіям у Польщі

Перш за все треба зазначити, що незнання правил дорожнього руху Польщі не звільняє від відповідальності та може призвести до серйозних наслідків для українських громадян.

В цілому та одне з найголовнішого, що треба знати — штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі здебільшого набагато вищі ніж в Україні. Якщо брати найбільш розповсюджені порушення правил дорожнього руху, це може бути:

непристебнутий ремінь безпеки (100 злотих);

перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих);

перевіз дитини без дитячого автокрісла (300 злотих);

використання мобільного телефону під час водіння (500 злотих);

неправильне паркування (від 100 до 800 злотих);

проїзд на червоний сигнал світлофора (500 злотих).

Відносно керування автомобілем у нетверезому стані, в Польщі такі водії діляться на три категорії:

0 — 0,19 проміле;

0,2 — 0,5 проміле;

понад 0,5 проміле.

Якщо у крові водія менше ніж 0,2 проміле, то покарання не буде зовсім.

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У випадку якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:

штрафу від 50 до 5000 злотих або арешту до 30 днів;

заборони на керування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;

списання 10 штрафних балів.

Якщо в крові водія знайдено більше ніж 0,5 проміле алкоголю, то йому загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:

штраф від 5 тис. до 60 тис;

позбавлення волі до 2-х років;

заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Три категорії. Які є види штрафів у Польщі та як їх сплатити

Штрафи у Польщі теж діляться умовно на три види. Та залежно від виду штрафу, на оплату штрафу дається різний часовий проміжок.

Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки.

Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів.

Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Цей штраф можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.

Перевірити свої штрафи ПДР у Польщі можна так само, як і в Україні: в режимі онлайн. Для перевірки онлайн є два сервіси:

Про штрафи, призначені через Główny Inspektorat Transportu, можна дізнатися на веб-сайті; про призначені штрафні бали (Punkty Karny) можна дізнатися на сайті.

Якщо ж у вас немає можливості перевірити штрафи онлайн, треба звернутися до місцевого комісаріату та надати своє посвідчення особи. Вид оплати штрафу, залежно від його виду, теж може відрізнятися:

готівкою на місці отримання штрафу;

карткою на місці отримання штрафу;

у поштовому відділенні;

через інтернет-банкінг з реквізитів.

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