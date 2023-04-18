Супутниковий інтернет-сервіс Starlink став доступним вже у більш ніж 50 країнах — Finance.ua

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink став доступним вже у більш ніж 50 країнах
Супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска став доступним вже у більш ніж 50 країнах світу. Про це повідомила прес-служба SpaceX у Twitter.
«Тепер Starlink доступний у більш ніж 50 країнах світу!», — говориться в публікації SpaceX.
У SpaceX зазначили, що новою країною, де став доступний Starlink, є Сальвадор.
Влада Еквадору, у свою чергу, заявила, що найближчими днями Starlink стане доступний на Галапагоських островах, розташованих приблизно за 1000 км на захід від материкової частини Латинської Америки в Тихому океані.
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