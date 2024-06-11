Супермаркети змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках — Finance.ua
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Супермаркети змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках

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Супермаркети змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках
Супермаркети змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках
В умовах стабілізаційних й екстрених відключень електроенергії українські мережі продуктового ритейлу змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.
Про це свідчить опитування ритейлерів, яке провело агентство «Інтерфакс-Україна».
В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізовано для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшено асортимент продуктів із коротким терміном споживання.
«Таким чином ми дотримуємося стандарту забезпечення виключно свіжими продуктами харчування для клієнтів мережі», — розповіли в Auchan.
У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій.
«Щодо збільшення частоти доставок різкого стрибка поки що не відстежуємо, поки що у нас органічне зростання», — повідомила заступник директора з операційної діяльності Varus Світлана Карпенко
Оптимізували асортимент і в NOVUS.
«Ми збільшуємо частоту поставок, щоб доставляти продукцію частіше і в меншій кількості. Також регулярно перевіряємо товар на відповідність органолептичних показників стандартам якості й скорочуємо строки реалізації продукції, навіть упакованої у вакуум або газомодифікованому середовищі», — сказала PR-менеджер NOVUS Христина Івченко.
У «КОЛО» повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання вдалися до скорочення кількості певних категорій — молочних товарів, морозива та готової їжі.
«У разі зміни ситуації ми готові до ухвалення швидких рішень, можемо оперативно коригувати поставки товарів і логістичні процеси. Наприклад, „КОЛО“ часто представлені в нових житлових комплексах, де викликом стала відсутність водопостачання внаслідок відключення світла. Нашою відповіддю на цю локальну проблему стало збільшення запасів води і в магазинах, і на розподільчих центрах», — повідомили в компанії.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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