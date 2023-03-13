Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку

174
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай «системною загрозою» світовому порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в інтерв’ю NBC.
«Поведінка, яку ми спостерігаємо в Китаї в останні часи, лякає нас. Китай діє авторитарним способом в своїй країні та більш самовпевнено за кордоном», — додав він.
Він повідомив, що Британія, США та Австралія планують оголосити про нові кроки щодо партнерства у галузі оборони з метою протидії зростаючій військовій потужності Пекіну.
«Китай представляє найбільшу державну загрозу для наших економічних інтересів, це точно. Це системна загроза для світового порядку», — підкреслив Сунак.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.
Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочипів до Китаю.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.