Судитимуть шахраїв, що видурювали гроші в бізнесу на закупівлю зернових та олійних культур — Finance.ua

Судитимуть шахраїв, що видурювали гроші в бізнесу на закупівлю зернових та олійних культур Сьогодні 16:45 — Кримінал

на десятки мільйонів гривень. Державне бюро розслідувань повідомило , що завершило розслідування щодо шахраїв, які заволоділи грошима виробників сільгосппродукції

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі зернових та олійних культур. Обвинувальний акт направлено до суду.

Зловмисники знаходили підприємства, які продають та купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі.

Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, який залучив своїх довірених осіб. Для пошуку жертв шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з службових систем та баз даних.

Отримавши дані щодо потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств щодо начебто можливої покупки сільгосппродукції. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад — пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур тощо.

Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.

Встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб'єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Також встановлено, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб'єктів господарської діяльності.

Організатор та п’ять членів злочинної організації обвинувачуються в участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.