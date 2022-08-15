Судно з українською пшеницею відправиться до Ефіопії — Finance.ua

Судно з українською пшеницею відправиться до Ефіопії Вчора 12:40 — Казна та Політика

В Порту «Південний» завантажили на балкер Brave Commander понад 23 тисячі тонн української пшениці.

Судно готують до відправки в Ефіопію. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«У п’ятницю в порт „Южний“ прибуло під завантаження судно Brave Commander, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправкою понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії», — зазначив міністр.

За словами міністра, Ефіопія потерпає від посухи та збройного протистояння, тому українське зерно для цієї країни є життєво необхідним.

Зараз йде робота з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, щоб такі рейси стали регулярними та були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу в ті регіони світу, де це найбільше потрібно.

«Зерновий коридор»:

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно — RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET — 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

УНІАН За матеріалами:

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