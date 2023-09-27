Суддю з Київської області зловили на хабарі за «правильне» рішення — Finance.ua
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Суддю з Київської області зловили на хабарі за «правильне» рішення

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Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці викрили суддю «на гарячому» при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у 3 тисячі доларів.
Слідство встановило, що суддя отримав хабар від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це він обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.
Чоловік отримував неправомірну вигоду двома траншами: спочатку 1 тисячу доларів за рішення, що зобов’язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тисяч — за рішення про стягнення боргу на користь позивача.
Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів.
Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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