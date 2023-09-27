Суддю з Київської області зловили на хабарі за «правильне» рішення — Finance.ua

Суддю з Київської області зловили на хабарі за «правильне» рішення Сьогодні 16:45

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Правоохоронці викрили суддю «на гарячому» при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у 3 тисячі доларів.

Слідство встановило, що суддя отримав хабар від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це він обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Чоловік отримував неправомірну вигоду двома траншами: спочатку 1 тисячу доларів за рішення, що зобов’язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тисяч — за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

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