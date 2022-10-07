Суд зупинив позов Twitter проти Маска, щоб дати бізнесмену час завершити угоду — Finance.ua

Суд зупинив позов Twitter проти Маска, щоб дати бізнесмену час завершити угоду Вчора 20:48 — Кримінал

Суд зупинив позов Twitter проти Маска, щоб дати бізнесмену час завершити угоду

Суд зупинив позов Twitter проти Ілона Маска, щоб дати бізнесмену час на закриття угоди.

Про це пише Reuters.

Мільярдеру дали час до 17 години 28 жовтня, інакше суддя призначить судовий розгляд на листопад. Раніше Маску призначали суд на 17 жовтня.

Водночас бізнесмен стверджує, що він працює над тим, аби закрити угоду про купівлю Twitter за $44 млрд. Він попросив про відстрочку, адже «коротка затримка краща за місяці, які будуть потрібні для суду та апеляції».

Раніше Ілон Маск запропонував Twitter відновити угоду щодо придбання компанії за ціною $54,2 за акцію, адже попередня домовленість закінчилася провалом і судовими позовами.

Акції Twitter на тлі цих новин почали зростати.

В середині липня стало відомо, що Маск вийшов із угоди про купівлю Twitter. У листі його представника, надісланому компанії, повідомлялося, що причиною цього стало «суттєве порушення кількох положень угоди».

Зокрема, адвокати Маска вказали, що Twitter не зміг або відмовився надати інформацію про кількість фейкових акаунтів на платформі.

Маск також заявив, що відмовляється від купівлі через те, що Twitter звільнив топ-менеджерів та одну третину співробітників, які займаються пошуком талантів.

За словами адвоката мільярдера, цим соцмережа порушила зобов’язання «зберегти практично незайманими матеріальні компоненти своєї нинішньої бізнес-організації».

Про те, що Маск збирається купити Twitter, стало відомо у середині квітня. Бізнесмен збирався купити акції компанії за ціною $54,2 за штуку — на 54% дорожче, ніж вони коштували в день, коли він почав інвестувати в соцмережу, і на 38% дорожче, ніж 1 квітня, за три дні до того, як про його інвестиції дізналися всі інші.

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