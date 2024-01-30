Суд зменшив заставу для брата бізнесмена Мазепи — Finance.ua
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Суд зменшив заставу для брата бізнесмена Мазепи

Фондовий ринок
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Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і зменшив розмір застави для брата засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи Юрія Мазепи у 9 разів — з 44,9 млн грн до 5 млн грн.
Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка захищала інтереси Юрія Мазепи.
Водночас прокуратура вимагала збільшити розмір застави для Юрія Мазепи до 500 млн грн.
Юридична компанія нагадала, що в ніч на суботу, 20 січня, слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав Юрію Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 44,9 млн грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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