Суд заарештував товарні знаки офшорної компанії російського олігарха на понад 2 млрд грн — Finance.ua
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Суд заарештував товарні знаки офшорної компанії російського олігарха на понад 2 млрд грн

Фондовий ринок
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Суд арештував товарні знаки офшорної компанії російського олігарха на суму понад 2 млрд грн.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Товарні знаки використовував український банк. Менше ніж за рік бізнесмен отримав з цього близько 248 млн грн. Слідство встановило, що таким чином група осіб, причетних до української приватної фінустанови, виводила активи банку під виглядом виплати роялті за використання знаків.
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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