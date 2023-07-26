Суд ЄС вилучив зі списку санкцій ексгенпрокурора Пшонку та його сина — причина
Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв справу у суді Європейського Союзу щодо його включення до списку військових санкцій блоку.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Суд прийняв таке рішення, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що звинувачення ґрунтувалися на досить жорсткій фактичній основі.
Також не ясно, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних процесах.
Зазначається, що із списку санкцій також виключили сина Пшонки Артема.
Нагадаємо, що у вересні Європейський Союз зняв з колишнього президента Віктора Януковича та ексгенерального прокурора Пшонки санкції, запроваджені у 2014 році за незаконне присвоєння державних коштів.
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