Суд ЄС вилучив зі списку санкцій ексгенпрокурора Пшонку та його сина — причина Сьогодні 16:48 — Кримінал

Суд ЄС вилучив зі списку санкцій ексгенпрокурора Пшонку та його сина — причина

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв справу у суді Європейського Союзу щодо його включення до списку військових санкцій блоку.

Про це повідомляє видання Bloomberg

Суд прийняв таке рішення, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що звинувачення ґрунтувалися на досить жорсткій фактичній основі.

Також не ясно, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних процесах.

Зазначається, що із списку санкцій також виключили сина Пшонки Артема.

Нагадаємо, що у вересні Європейський Союз зняв з колишнього президента Віктора Януковича та ексгенерального прокурора Пшонки санкції, запроваджені у 2014 році за незаконне присвоєння державних коштів.

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