Суд повернув Києву половину Біличанського лісу — Finance.ua

Суд повернув Києву половину Біличанського лісу
Апеляційний суд повернув 3000 гектарів Біличанського лісу громаді Києва, скасувавши рішення Бучанської райради.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
За окремими ділянками по кілька гектарів, а то й по кілька соток роками тривають суди. Загальна площа Біличанського лісу перевищує 6400 га.
Таким чином, зараз Києву вдалося виграти апеляцію щодо повернення майже половини території лісу.
У травні 2014 року Біличанський ліс набув найвищого природоохоронного статусу — національного парку. Це частина НВП «Голосіївський».
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