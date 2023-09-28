Суд повернув Києву половину Біличанського лісу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд повернув Києву половину Біличанського лісу

Нерухомість
18
Суд повернув Києву половину Біличанського лісу
Суд повернув Києву половину Біличанського лісу
Апеляційний суд повернув 3000 гектарів Біличанського лісу громаді Києва, скасувавши рішення Бучанської райради.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
За окремими ділянками по кілька гектарів, а то й по кілька соток роками тривають суди. Загальна площа Біличанського лісу перевищує 6400 га.
Таким чином, зараз Києву вдалося виграти апеляцію щодо повернення майже половини території лісу.
У травні 2014 року Біличанський ліс набув найвищого природоохоронного статусу — національного парку. Це частина НВП «Голосіївський».
За матеріалами:
Нерухомі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.