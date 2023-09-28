Суд повернув Києву половину Біличанського лісу — Finance.ua

Суд повернув Києву половину Біличанського лісу Сьогодні 10:13 — Нерухомість

Суд повернув Києву половину Біличанського лісу

Апеляційний суд повернув 3000 гектарів Біличанського лісу громаді Києва, скасувавши рішення Бучанської райради.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

За окремими ділянками по кілька гектарів, а то й по кілька соток роками тривають суди. Загальна площа Біличанського лісу перевищує 6400 га.

Таким чином, зараз Києву вдалося виграти апеляцію щодо повернення майже половини території лісу.

У травні 2014 року Біличанський ліс набув найвищого природоохоронного статусу — національного парку. Це частина НВП «Голосіївський».

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