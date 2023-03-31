Суд ООН зобов'язав США виплатити компенсацію Ірану за «незаконні санкції» — Finance.ua

Суд ООН зобов'язав США виплатити компенсацію Ірану за «незаконні санкції» Сьогодні 10:29

Міжнародний суд ООН частково задовольнив позов Ірану до США щодо заморозки зарубіжних активів Тегерана. Тепер Вашингтон повинен виплатити компенсацію, повідомляє прес-служба ООН

Суд дійшов висновку, що США, заморозивши іранські закордонні активи, порушили свої зобов’язання за Договором про дружбу між країнами аж від 1955 року. І хоча відносини між Іраном і США стали ворожими після Ісламської революції 1979 року, США вирішили вийти з угоди тільки в 2018 році — після багатьох пакетів введених санкцій.

Тепер Вашингтон повинен виплатити Тегерану компенсацію за заморозку активів деяких іранських компаній. Розмір і порядок виплати компенсацій країни повинні вирішити між собою. Якщо вони не зможуть домовитися в найближчі два роки, це питання судді розглянуть окремо.

Зазначається, що рішення Міжнародного Суду ООН є обов’язковими до виконання і не підлягають оскарженню. Щоправда, у суду немає жодних механізмів примусу країн до виконання цих рішень. У минулому як США, так і сам Іран вже ігнорували інші рішення суду ООН.

У Держдепі США заявили, що продовжать обмежувати Іран у його можливостях виробляти військові дрони. У той же час Вашингтон не вважає, що раніше введені санкції були неефективними, позаяк Іран зміг налагодити випуск цієї зброї.

Минулого тижня президент США Джо Байден пригрозив Ірану новими проблемами після того, як проіранські сили атакували американську базу в Сирії. В результаті цього удару загинув один американський військовослужбовець, ще п’ятеро поранені.

У березні стало відомо, що росія пообіцяла Ірану допомогти з розвитком його ядерної програми в обмін на постачання зброї. Тим самим Москва допомагає Тегерану обходити міжнародні санкції.

УНІАН За матеріалами:

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