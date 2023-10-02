Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик»

Казна та Політика
34
Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик»
Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик»
Слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва наклав арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик».
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на офісну будівлю по вулиці Прорізній, площею 7,5 тис. кв. м, яка є активом ПАТ «КБ «Хрещатик».
Як встановила прокуратура, будівлю було реалізовано з порушенням встановленої законодавством процедури та за заниженою вартістю, внаслідок чого державі спричинено збитки на 161 млн грн.
В межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, прокуратура раніше повідомила про підозру уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — ліквідатору ПАТ «КБ «Хрещатик» у завданні збитків фінустанові через продаж майна за заниженою вартістю (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365−2 Кримінального кодексу України).
Слідство триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.