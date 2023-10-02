Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик» — Finance.ua

Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик» Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Суд наклав арешт на будівлю банку «Хрещатик»

Слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва наклав арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик».

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на офісну будівлю по вулиці Прорізній, площею 7,5 тис. кв. м, яка є активом ПАТ «КБ «Хрещатик».

Як встановила прокуратура, будівлю було реалізовано з порушенням встановленої законодавством процедури та за заниженою вартістю, внаслідок чого державі спричинено збитки на 161 млн грн.

В межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, прокуратура раніше повідомила про підозру уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — ліквідатору ПАТ «КБ «Хрещатик» у завданні збитків фінустанові через продаж майна за заниженою вартістю (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365−2 Кримінального кодексу України).

Слідство триває.

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