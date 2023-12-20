Суд Британії визнав рішення про стягнення з рф на користь «Нафтогазу» 5 млрд доларів — Finance.ua

Суд Британії визнав рішення про стягнення з рф на користь «Нафтогазу» 5 млрд доларів Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Суд Британії визнав рішення про стягнення з рф на користь «Нафтогазу» 5 млрд доларів

Суд у Великій Британії визнав рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» 5 млрд доларів за захоплені активи в Криму.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«НАК „Нафтогаз України“ і ще п’ять компаній групи „Нафтогаз“ отримали наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування групі „Нафтогаз“ збитків (включно з процентами) у розмірі 5 млрд доларів, а також часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наказ винесено судом 5 грудня 2023 року.

Голова групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов заявив, що оскільки агресор добровільно не виплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи.

Нагадуємо, що 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу"в Криму.

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У разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.

Також у квітні повідомлялось, що міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з росії 5 млрд доларів компенсації за захоплення активів групи «Нафтогаз» у Криму.

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