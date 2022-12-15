Суд арештував Premier Palace та ще шість готелів, які належать росіянам — Finance.ua

Суд арештував Premier Palace та ще шість готелів, які належать росіянам Сьогодні 16:38 — Фондовий ринок

Суд наклав арешт на сім готелів і два торговельно-розважальні центри, що належать групі компаній та особам, пов’язаним зі злочинною організацією «лужниківці», засновниками якої є, зокрема, заступник голови державної думи російської федерації та ще двоє громадян рф.

«За клопотанням прокурорів ОГП накладено арешт на майно, яке належить групі компаній та особам, пов’язаним із злочинною організацією „лужниківці“. Серед її організаторів, за версією слідства, заступник голови держдуми та ще двоє громадян рф», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішенням суду, яке на сьогодні вже виконане, арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном накладений на готелі, які в межах кримінального провадження раніше визнані речовими доказами. Ідеться про Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa, Premier Palace Hotel, Premier Compass Hotel Oleksandriya, Premier Hotel Slavutych. Крім того, арешт накладений на ТРЦ «Метроград» і «Метрополіс».

Арештовані також корпоративні права підприємств, які є власниками цих об’єктів нерухомості.

Як додали в Державному бюро розслідувань, правоохоронцями встановлено, що номінальними бенефіціарними власниками вказаних об’єктів є іноземні громадяни та компанії-нерезиденти, безпосередньо пов’язані із громадянами російської федерації. Зокрема, ідеться про високопосадовців і депутатів держдуми рф.

У ході досудового розслідування ДБР перевіряє причетність цих громадян рф до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) й іншими українськими бізнесами.

Як повідомлялося, 11 листопада Печерський районний суд міста Києва арештував частки в стратегічних українських підприємствах (Житомиробленерго, Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго та Рівнеобленерго) та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці ж особи.

30 листопада працівники ДБР оголосило підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України) заступнику голови державної думи російської федерації Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької та Херсонської областей, Автономної Республіки Крим до складу рф як «новоутворених суб’єктів» федеративної республіки.

Укрінформ За матеріалами:

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