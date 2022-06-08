Суд арештував активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна, на 2 млрд грн - СБУ — Finance.ua
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Суд арештував активи компанії, якою володіли особи з оточення путіна, на 2 млрд грн - СБУ

Вчора 11:34Кримінал
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Суд заарештував та передав до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) активи компанії, яка належала особам з оточення президента рф путіна.
Про це повідомив 8 червня пресцентр Служби безпеки України.
У СБУ зазначають, що йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, яке постачало продукцію як в Україну, так і за кордон.«Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування так званих «Л/ДНР».
А один із них навіть входить до найближчого оточення президента Росії і є спонсором передвиборчої кампанії партії «Единая россия». До того ж — будує житло для співробітників ФСБ та збройних сил росії.
Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії провело ребрендинг торгової марки. Утім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", — ідеться у релізі.
Загальна вартість активів, заарештованих судом, — понад 2 млрд грн.
Зокрема, заарештовано:
100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
дев’ять банківських рахунків (загалом понад 104 млн грн).
Імені та назви компанії в релізі СБУ не вказано.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Гордон
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