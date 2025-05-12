1,7 млн дол. США за керівні посади на митниці: справу скеровано до суду — Finance.ua
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1,7 млн дол. США за керівні посади на митниці: справу скеровано до суду

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НАБУ та САП направили до суду справу стосовно групи осіб, яка планувала «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.
За даними слідства, 1 млн дол. США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської та Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США відповідно.
Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.
4 липня 2024 року злочинні наміри викрили. Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України. У листопаді розслідування завершили.
За матеріалами:
Finance.ua
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