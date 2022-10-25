Subaru розробляє автопілот, який при відключенні зв'язку зможе їхати «по пам'яті» — Finance.ua

Subaru розробляє автопілот, який при відключенні зв'язку зможе їхати «по пам'яті» Вчора 04:01 — Технології&Авто

Subaru розробляє автопілот, який при відключенні зв'язку зможе їхати «по пам'яті»

Більшість автовиробників та профільних стартапів при розробці просунутих систем активної допомоги водієві сподіваються на зв’язок з фірмовими серверами для постійного обміну інформацією про дорожню обстановку та періодичне оновлення можливостей бортових систем. Subaru намагається створити систему, яка здатна безпечно керувати машиною навіть за періодичних перебоїв зі зв’язком.

Для Японії, як пояснює Nikkei Asian Review, подібна ситуація не є чимось екзотичним, оскільки влітку цього року перебої з роботою інфраструктури зв’язку оператора KDDI залишили багато автомобілів з постійним підключенням до мережі без можливості отримувати та надсилати інформацію на кілька днів. Компанія Subaru зараз розробляє систему активної допомоги водієві, яка здатна перші десять секунд після відключення зв’язку продовжувати повноцінне керування машиною в автоматичному режимі.

Як це працюватиме

Фокус полягає в тому, що інформація, що отримується фірмовими серверами з бортових систем автомобіля, використовується для прогнозування дорожньої обстановки, і відповідні команди постійно посилаються бортовим системам машини «про всяк випадок». Якщо зв’язок перерветься більш ніж на 10 секунд, то машина зменшить швидкість і керуватиметься лише інформацією, що отримується з бортових датчиків і обробляється власними процесорами. Базові функції безпеки у такому режимі будуть збережені. Компанія має намір представити готову версію системи до 2025 року.

На думку фахівців Subaru, чим більше інформації про дорожню обстановку вдасться зібрати, тим точнішими будуть прогнози, які використовуються у разі обриву зв’язку з сервером. Тому невеликий автовиробник готовий співпрацювати з іншими компаніями в цій сфері. Наразі прототипи машин з такою системою проходять випробування на трасі, зв’язок здійснюється по мережі 4G. До речі, Subaru не самотня у своїх побоюваннях щодо перебоїв зі зв’язком — Honda Motor таку проблему намагається вирішити за рахунок організації резервних каналів передачі інформації, але цей підхід збільшує вартість системи. Його дотримуються і деякі інші автовиробники.

ТоНеТо За матеріалами:

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