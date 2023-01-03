Subaru повісила цінник на седан WRX 2023 модельного року — Finance.ua

Subaru повісила цінник на седан WRX 2023 модельного року 03.01.2023, 00:21 — Технології&Авто

Американський підрозділ Subaru назвав ціни на спортивний седан Subaru WRX 2023 модельного року. П’яте за ліком покоління популярної моделі, як стверджує виробник, забезпечить захоплюючий досвід водіння завдяки повному фірмовому приводу Subaru і 2,4-літровому мотору Subaru BOXER з турбонаддуванням.

Початок продажів Subaru WRX 2023 модельного року заплановано на весну прийдешнього року. Новинку запропонують у чотирьох комплектаціях — Base, Premium, Limited та GT — за ціною від 30 605 доларів. Стільки, зокрема, буде коштувати початкова версія Base, що включає широкий набір опцій — від електричних склопідйомників і бічних дзеркал до безключового доступу, комбінованої панелі приладів та інформаційної панелі на центральній консолі з двома 7-дюймовими дисплеями та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto. Також базова версія отримає систему повного приводу, шестиступінчасту МКПП, систему допомоги при старті в гору і 17-дюймові легкосплавні диски.

Топова версія коштуватиме від 43 395 доларів. Вона включає передні сидіння Recaro Performance Design, обробку салону з чорної замші з контрастним червоним рядком, 18-дюймові колеса з алюмінієвого сплаву матово-сірого кольору, вдосконалений адаптивний круїз-контроль з системою утримання автомобіля в смузі, електронне стоянкове гальмо.

Нагадаємо, Subaru Impreza WRX — повнопривідна спортивна версія автомобіля японського концерну Subaru «компактного» класу — Subaru Impreza. Модель випускається з 1992 року.

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