Subaru Forester засвітився з новим двигуном для 2025 року — Finance.ua

Subaru Forester засвітився з новим двигуном для 2025 року Сьогодні 07:28 — Технології&Авто

Subaru Forester засвітився з новим двигуном для 2025 року

Subaru готується до запуску надзвичайно важливого гібридного варіанту нового покоління Forester у США, оскільки компанія підтвердила на своєму веб-сайті, що модель надійде в продаж до середини 2025 року.

Хоча новинка орієнтована на 2025 модельний рік, враховуючи часові рамки, він може в кінцевому підсумку продаватися як модель 2026 року. Оновлена версія збереже систему симетричного повного приводу, але з підвищеною ефективністю та нижчими викидами порівняно з її аналогом з бензиновим двигуном.

Очікується, що Forester Hybrid матиме таку ж самозарядну гібридну установку, яка дебютувала в новому Crosstrek Hybrid у Японії в жовтні 2024 року. Ця послідовно-паралельна система інтелектуально перемикається між двигуном і електродвигуном як джерелом живлення залежно від умов руху.

Зазначена установка поєднує в собі 2,5-літровий горизонтально-оппозитний чотирициліндровий двигун потужністю 160 кінських сил (118 кВт) і два електромотори.

Перший, який Subaru називає тяговим двигуном, забезпечує 120 кінських сил (88 кВт) для приводу коліс. Живленням електроприводу служить скромний літій-іонний акумулятор ємністю 1,1 кВт-год. Хоча це не забезпечить великий запас ходу в режимі електрокару, це має підвищити паливну ефективність.

Subaru використала досвід Toyota у сфері гібридних автомобілів для розробки нової силової установки в рамках їхньої співпраці. Автовиробник стверджує, що нова система забезпечує на 20% підвищення паливної ефективності в порівнянні з існуючою гібридною установкою Subaru e-Boxer, яка була доступна в Японії, Європі та на інших ринках, але ніколи не пропонувалася в США.

Ззовні не варто очікувати багато змін. Subaru представила спеціальний значок для гібрида, який прикрашатиме задні дверцята електрифікованого Forester.

Крім того, попередні шпигунські знімки натякають на дизайн, який майже не відрізняється від стандартної моделі із двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це класичний Subaru, який віддає перевагу практичності над яскравістю.

Хоча точна дата дебюту Forester Hybrid залишається неоголошеною, Subaru вже приймає заявки від потенційних покупців у Штатах на своєму веб-сайті.

motorcar За матеріалами:

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