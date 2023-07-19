Subaru анонсувала вихід нового спорткара (фото) — Finance.ua

Subaru анонсувала вихід нового спорткара (фото) 19.07.2023, 01:43 — Фондовий ринок

Subaru анонсувала вихід нового спорткара (фото)

Компанія Subaru анонсувала вихід нової версії спорткара BRZ. Її офіційна презентація відбудеться 23 липня у рамках Subiefest в Каліфорнії, США.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Carsсoops

За інформацією виробника, це буде «чіткіша і цілеспрямована» версія BRZ. Щоправда, що під цим мається на увазі і які характеристики отримає новинка, поки що не відомо.

Судячи з того, яке формулювання Subaru вибрала для опису нової моделі, це буде щось більше ніж просто пакет обробки. Цілком можливо, що автомобіль отримає більш потужну силову установку.

Зазначимо, що Subiefest — це одна з наймасштабніших подій Subaru у світі. Захід проводиться щорічно, починаючи з 2006 року, і включає автошоу, автокрос і багато іншого.

Нагадаємо, 15 липня 2023 року в Токіо, корпорація Subaru відзначала своє 70-річчя.

Як відомо, у квітні 2023 Subaru представила на автосалоні в Нью-Йорку новий кросовер Subaru Crosstrek Wilderness.

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