Стипендії для українців в університетах Чехії: як отримати — Finance.ua
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Стипендії для українців в університетах Чехії: як отримати

Особисті фінанси
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Стипендії для українців в університетах Чехії: як отримати
Стипендії для українців в університетах Чехії: як отримати
З метою розширення можливостей навчання та зміцнення двосторонніх відносин чеський уряд нещодавно оголосив про надання стипендійної підтримки українським студентам. Ця ініціатива має на меті допомогти заслуженим людям у реалізації їхніх академічних прагнень і подальшому навчанні в різних галузях.
Про це повідомляє Міністерство освіти та спорту Чеської Республіки.

Стипендії для українців у Чехії

Програма сприяння навчанню пропонує кілька варіантів стипендій, які покривають стандартну тривалість освіти, а саме стипендія на магістерській програмі з річним підготовчим курсом чеської мови (мова навчання — чеська).
Щоб отримати стипендію, потрібно:
  • мати диплом бакалавра або магістра;
  • успішно скласти вступні іспити до обраного університету.
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Щоб підвищити академічні успіхи, планується надати значну стипендію тим ученим-початківцям, які навчаються за програмами магістра або доктора. Ця престижна можливість відкрита виключно для студентів, які вирішили продовжувати навчання англійською мовою.
Крайній термін подання електронної форми заявки встановлено на 30 вересня 2023 року. Цю важливу інформацію було надано, щоб усі зацікавлені особи були в курсі останньої дати заповнення форми.

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За матеріалами:
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