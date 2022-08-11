Створили найшвидший у світі квантовий процесор: розв'язує задачі за 6,5 наносекунди — Finance.ua
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Створили найшвидший у світі квантовий процесор: розв'язує задачі за 6,5 наносекунди

Технології&Авто
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Створили найшвидший у світі квантовий процесор: розв'язує задачі за 6,5 наносекунди
Створили найшвидший у світі квантовий процесор: розв'язує задачі за 6,5 наносекунди
У Національному інституті природничих наук Японії (National Institute of Natural Sciences, NINS) створили та протестували квантовий процесор нового покоління. Швидкість його обчислень вразила вчених, повідомляє eurekalert.org.
За заявами розробників, чип витрачає 6,5 наносекунди, щоб виконати одну логічну операцію. Цей показник перевищує в 100 разів показники інших аналогічних пристроїв.
Новий процесор складається з двох кубітів, якими служать рідбергові атоми, а саме охолоджені до нуля градусів атоми рубідію-87. Розміщуються вони на мізерній відстані один від одного — 1 мікрон. Але при цьому електрон одного з атомів помістили подалі від ядра, «відсунувши» його за допомогою лазерних імпульсів.
Короткі та потужні імпульси впливають і на сусідні атоми, переводячи їх у рідберговий стан. Так навколишні атоми теж беруть участь у обчислювальних процесах. Саме їхня допомога й прискорює роботу над логічними операціями в 100 разів. Учені точно визначили час, витрачений на розв’язання однієї операції, — квантовому комп’ютеру потрібно було 6,5 наносекунди.
Завдяки такому прискоренню обчислювального процесу дослідникам вдалося позбавитися шумів, що вносять похибки. Іншими словами, чип завершує роботу над логічним кроком раніше, ніж встигне виникнути супутній шум. Теоретично, шумів можна було б і зовсім позбутися, просто ігноруючи їх. Творці нового чипа вважають, що стоять на порозі створення квантового комп’ютера, який зможе проводити сотні мільйонів операцій на секунду.
За матеріалами:
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