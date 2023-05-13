Створено триколісний електросамокат за 600 дол., який не боїться сходів та бездоріжжя (фото) — Finance.ua

Створено триколісний електросамокат за 600 дол., який не боїться сходів та бездоріжжя (фото) Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

Створено триколісний електросамокат за 600 дол., який не боїться сходів та бездоріжжя (фото)

Створено новий триколісний електросамокат EISONTER, який має незалежну підвіску з кутовою конструкцією Аккермана. Вона дозволить водію самоката підкорювати бездоріжжя і навіть їздити по сходах. Наразі на платформі Kickstarter відбувається збір коштів на випуск цього транспортного засобу.

Виробник зазначає, що класичні двоколісники дуже нестійкі при їзді на високій швидкості. Якщо різко загальмувати, особливо на повороті чи слизькій дорозі, можна упасти. Тому у EISONTER вирішили використати кутову конструкцію та незалежну підвіску з перевернутою триколісною трансмісією. Вони покращують стійкість електросамоката при їзді на високій швидкості, а також дає можливість підійматися на пагорб до 35 градусів. Також можна їхати по бездоріжжі і спускатися сходами.

В EISONTER 50% амортизація ударів. Він має складну конструкцію, завдяки якій зручно зберігати чи переносити самокат. Максимальна швидкість складає до 50 км, запас ходу — 80 км. Ціна винаходу — 600 доларів.

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