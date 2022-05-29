Створено NFT-колекцію Save Azov – виручені кошти підуть на ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Створено NFT-колекцію Save Azov – виручені кошти підуть на ЗСУ

Вчора 01:07Фінтех і Картки
669
Блокчейн-ентузіасти створили колекцію NFT-зображень Save Azov для збору коштів на допомогу Збройним Силам України. Колекція включає 777 зображень українських захисників у стилістиці pixel-art, її запуск запланований на перше червня цього року.
Спершу планувалося переказати 40 відсотків від усіх продажів на рахунки полку «Азов», але згодом, після того як відбулась евакуація з «Азовсталі», було прийняте рішення про переказ цих коштів криптовалютному фонду Aid for Ukraine. За один NFT-токен на старті слід заплатити 0.3 SOL.
Створено NFT-колекцію Save Azov – виручені кошти підуть на ЗСУ
Решту коштів планують інвестувати в проект та розробку NFT-гри, що буде присвячена пам’яті подій на заводі «Азовсталь». Бета-тест гри заплановано провести у жовтні цього року. Також планується створити освітній проект для підлітків, що буде презентований вже у липні цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: internetua.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.