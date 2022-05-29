Створено NFT-колекцію Save Azov – виручені кошти підуть на ЗСУ — Finance.ua

Створено NFT-колекцію Save Azov – виручені кошти підуть на ЗСУ

Вчора 01:07 — Фінтех і Картки

Блокчейн-ентузіасти створили колекцію NFT-зображень Save Azov для збору коштів на допомогу Збройним Силам України. Колекція включає 777 зображень українських захисників у стилістиці pixel-art, її запуск запланований на перше червня цього року.

Спершу планувалося переказати 40 відсотків від усіх продажів на рахунки полку «Азов», але згодом, після того як відбулась евакуація з «Азовсталі», було прийняте рішення про переказ цих коштів криптовалютному фонду Aid for Ukraine. За один NFT-токен на старті слід заплатити 0.3 SOL.

Решту коштів планують інвестувати в проект та розробку NFT-гри, що буде присвячена пам’яті подій на заводі «Азовсталь». Бета-тест гри заплановано провести у жовтні цього року. Також планується створити освітній проект для підлітків, що буде презентований вже у липні цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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