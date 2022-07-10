Створено найтонший механічний годинник у світі — Finance.ua

Створено найтонший механічний годинник у світі Вчора 20:40 — Фондовий ринок

Компанія Richard Mille спільно з Ferrari створила найтонший механічний годинник у світі, який коштує в рази більше більшості суперкарів італійської марки. Модель з нехитрою назвою RM UP-01 Ferrari коштує 1,888 млн доларів. Буде створено лише 150 екземплярів такого годинника.

Що ж до тієї самої головної особливості, товщина годинника складає всього 1,75 мм! Правда, це всього на 0,05 мм тонше минулого рекордсмена Bulgari Octo Finissimo Ultra, але в будь-якому випадку це неймовірно тонкий пристрій. При цьому товщина механізму годинника ще менше — 1,18 мм. Годинник виконаний в основному з титану з включеннями алюмінію та ванадію. Richard Mille каже, що на створення новинки пішло понад 6000 людино-годин.

Модель RM UP-01, створена у співпраці з командою Ferrari — це результат багаторічної праці, десятки прототипів та понад 6000 годин розробок та лабораторних випробувань. Виклик зі створення ультратонкого годинника виключав можливість використання традиційного годинникового механізму з багаторівневим розташуванням шестерень і стрілок. Розуміючи неможливість розміщення всіх компонентів на ширшій платі, майстри Richard Mille вирішили розподілити їх таким чином, щоб вийшов ідеальний симбіоз механізму та корпусу, причому один забезпечував би міцність та жорсткість іншого. Ми прагнули зберегти традиційну архітектуру, в якій механізм збирається в корпусі, а не таку збірку, де задня кришка дублює плату, щоб забезпечити міцність за будь-яких обставин.

Не зважаючи на надтонкий корпус, годинник пропонує водозахист (до 10 метрів) і здатний витримувати прискорення до 5000 g. Запас ходу заявлений рівним 45 годин.

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