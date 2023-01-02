Створено безпечний акумулятор — Finance.ua

Створено безпечний акумулятор Сьогодні 04:19 — Фондовий ринок

Створений фахівцями Національної прискорювальної лабораторії (SLAC) та Стенфордського університету акумулятор продовжив працювати за високих температур. Дослідження було опубліковано в журналі Matter

Вчені поставили перед собою завдання розробити акумулятор, який не став би спалахувати і горіти при високих температурах. Інженери з’ясували, що полімерні електроліти з великим вмістом солі не дозволяють загорітися батареям.

За словами авторів дослідження, при температурі вище 60 градусів молекули розчинника в електроліті починають випаровуватися, перетворюючись з рідини на газ і роздмухуючи батарею, що може призвести до займання. У безпечному акумуляторі значну частину полімерного електроліту становить сіль, частку вмісту якої вчені збільшили з 50 до 63 відсотків.

У матеріалі говориться, що додані солі у великій кількості утримують молекули розчинника, запобігаючи їх випаровуванню та займанню. Протестовані безпечні акумулятори продовжили працювати за температури понад 100 градусів. «Це відкриття вказує на новий підхід до проектування електролітів на основі полімерів», — підкреслив професор Стенфордського університету та дослідник Женан Бао.

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