Строки виплати заробітної плати: роз’яснення Держпраці — Finance.ua

Строки виплати заробітної плати: роз’яснення Держпраці Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно у робочі дні y строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Про це пише Кадровик.

У разі, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Вимоги статті 115 КЗпП та статті 24 Закону від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» щодо строків виплати зарплати на період дії воєнного стану не зупинено. Тобто роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату працівникам у строки, встановлені в колективному договорі або внутрішньому акті роботодавця.

Водночас, згідно зі статтею 115 КЗпП, зарплата має виплачуватися: не рідше 2 разів на місяць; через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів — не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі виплати зарплати двічі на місяць це має відбуватися з 1 по 15 число та з 16 по 30 (31) число. Таким чином, граничні строки виплати зарплати — не пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця, не пізніше 7 числа наступного місяця за другу половину.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо це відбувається внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.