Столичне метро отримало останні вагони у рамках допомоги від Варшави — Finance.ua
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Столичне метро отримало останні вагони у рамках допомоги від Варшави

Казна та Політика
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Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало останній поїзд варшавського метрополітену у рамках технічної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Загалом столична підземка безкоштовно отримала 60 виведених з експлуатації вагонів серії № 81 від польських колег. Поетапне транспортування всіх вагонів тривало сім місяців.
Фахівці метрополітену продовжують опрацьовувати кожен отриманий поїзд для визначення технічного стану.
У КМДА нагадали, що 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів — він аналогічний вагонам, що експлуатуються у варшавському метрополітені. У конструкції цих вагонів є необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро.
Для безпечного руху поїздів, швидкої та якісної поїздки, рухомий склад потребує вчасних, якісних і ретельних ремонтів, зокрема поточних і капітальних.
За матеріалами:
Економічна Правда
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