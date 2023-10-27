Столичне метро отримало останні вагони у рамках допомоги від Варшави — Finance.ua

Столичне метро отримало останні вагони у рамках допомоги від Варшави Сьогодні 13:33 — Казна та Політика

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало останній поїзд варшавського метрополітену у рамках технічної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Загалом столична підземка безкоштовно отримала 60 виведених з експлуатації вагонів серії № 81 від польських колег. Поетапне транспортування всіх вагонів тривало сім місяців.

Фахівці метрополітену продовжують опрацьовувати кожен отриманий поїзд для визначення технічного стану.

У КМДА нагадали, що 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів — він аналогічний вагонам, що експлуатуються у варшавському метрополітені. У конструкції цих вагонів є необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро.

Для безпечного руху поїздів, швидкої та якісної поїздки, рухомий склад потребує вчасних, якісних і ретельних ремонтів, зокрема поточних і капітальних.

Економічна Правда За матеріалами:

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