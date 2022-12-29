Стеля цін обвалила експорт російської нафти морським шляхом на чверть — WSJ — Finance.ua
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Стеля цін обвалила експорт російської нафти морським шляхом на чверть — WSJ

Енергетика
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Експорт російської нафти морським шляхом знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як пише видання, «росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти». Це на 22% нижче від середнього показника за попередні 11 місяців поточного року.
Видання зазначає, що зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту.

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Крім того, зниження обсягів експорту російської нафти, «ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень», запроваджених під час пандемії.
Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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