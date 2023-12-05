Стеля цін на російську нафту значною мірою провалилася — Politico Сьогодні 20:18 — Енергетика

Стеля цін на російську нафту значною мірою провалилася — Politico

Спроба Заходу обмежити нафтові доходи рф стелею цін після того, як москва розпочала війну з Україною, по суті провалилася через рік з моменту її погодження, з посиланням на новий звіт повідомляє Politico.

У грудні минулого року країни G7 та ЄС запровадили стелю цін на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель у спробі зберегти стабільність постачання нафти в усьому світі, водночас виснажуючи воєнний бюджет кремля.

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«Але широко поширені обхідні шляхи, лазівки і продовження паливного бізнесу означають, що москва, як і раніше, заробляє мільярди від свого основного експорту, які вона може використовувати для продовження війни», — пише видання.

Справа не в тому, що стелі цін не мали впливу, пише видання. Згідно з новим аналізом аналітичного центру Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), як вказано, за останній рік ця схема коштувала кремлю 34 мільярди євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам цього року.

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«Але це набагато менше, ніж сподівалися ті, хто розробив правила. До того ж, найбільш інтенсивно цей вплив відчувався в першій половині 2023 року, а потім почав згасати. російська нафта тепер стабільно продається за ціною, що перевищує стелю у 60 доларів», — вказує видання.

Як повідомляється, країни ЄС наразі обговорюють нові способи посилення стелі цін в рамках 12-го раунду санкцій проти рф згідно з проектом, з яким ознайомилося видання, включаючи нові зобов’язання для трейдерів і фрахтувальників судів щодо надання даних про поставки.

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УНН За матеріалами:

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