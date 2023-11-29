США пригрозили в’язницею за порушення цінової стелі для російської нафти — Finance.ua

США пригрозили в’язницею за порушення цінової стелі для російської нафти Вчора 06:30 — Енергетика

США пригрозили в’язницею за порушення цінової стелі для російської нафти

Мінфін США розіслав листи близько 30 фірмам, що контролюють до сотні нафтових танкерів, у яких міститься попередження про тюремне ув’язнення в разі порушення цінової стелі для російської нафти.

Про це пише Bloomberg з посиланням на копії листів, що опинилися в розпорядженні видання, а також на інформацію, отриману від менеджерів двох страхових компаній.

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«Згідно з копією одного з листів, Мінфін США просив надати велику інформацію і документацію про постачання і причетні до них організації. Мінфін погрожував тюремним ув’язненням, якщо одержувачі не виконають вимоги в повному обсязі», — пише Bloomberg.

Офіційні особи двох страховиків також заявили, що тон розмов з американською владою змінився в останні тижні.

Влада США підкріпила листи санкціями проти кількох конкретних суден та їхніх власників. Поки що це були маловідомі компанії, більшість із яких зрештою належать державній російській танкерній компанії «Совкомфлот».

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