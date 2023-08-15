росія знайшла спосіб обходити нафтову «стелю» в $60 за барель — FT Сьогодні 19:30 — Енергетика

росія знайшла спосіб обходити нафтову «стелю» в $60 за барель — FT

росія застосовує очевидну схему обходу нафтової стелі - за рахунок роздування транспортних витрат.

Зазначається, що ціна російської нафти на базисі FOB (без перевезення) у балтійських портах наприкінці травня була близько $50, помітно нижча від стелі в $60 за барель, а з доставкою до Індії на базисі CIF — помітно вища, близько $66 за барель. Така картина спостерігалась із початку року.

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Вартість перевезення бареля, таким чином, приблизно вдвічі вища за ринкову ($9 за барель). Різниця повертається до росії, вважає FT, що дозволило експортерам додатково заробити близько $800 млн у травні-липні.

Виторг російського тіньового флоту, що возить 40% нафти, за цей період склав ще $350 млн. Надбавка цілком помітна: весь експорт російської нафти за три місяці досяг $39 млрд.

Низька ціна нафти на Балтиці дозволила росії використовувати танкери із західною страховкою, особливо грецькі, але зі зростанням ціни їхня кількість на маршруті до Індії знизилася. Крім того, дискаунт на російську нафту для Індії впав до $2−10 за барель і її імпорт почав фізично скорочуватися.

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Боротьба з обходом схеми із завищенням транспортних витрат давно прописана у методичних рекомендаціях США для посередників (перевізників, страховиків, брокерів): їм наказано вимагати розбивки ціни на нафту та транспортні, митні, страхові та інші витрати. Відмову контрагента надати таку документацію слід розглядати як вказівку на те, що нафта або нафтопродукти були придбані дорожче за стелю. Але при прямих поставках на «тіньових» суднах цей метод не працює, пише видання.

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