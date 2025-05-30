Стефанішина повідомила, чому наступні тижні будуть вирішальними для торговельної співпраці з ЄС — Finance.ua
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Стефанішина повідомила, чому наступні тижні будуть вирішальними для торговельної співпраці з ЄС

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Стефанішина повідомила, чому наступні тижні будуть вирішальними для торговельної співпраці з ЄС
Стефанішина повідомила, чому наступні тижні будуть вирішальними для торговельної співпраці з ЄС
Україна та Європейська комісія погодилися до кінця липня визначитись зі сталим форматом торговельної співпраці, тож наступні тижні будуть вирішальними для досягнення взаємовигідного та довгострокового рішення.
На цьому наголосила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час наради в Міністерстві аграрної політики, передає Укрінформ.
Головною темою наради стала майбутня торгівля з Євросоюзом після завершення дії автономних торговельних преференцій 5 червня, формування подальшої політики у сфері аграрної торгівлі, зокрема, в межах статті 29 Угоди про асоціацію з ЄС.
Стефанішина, доповідаючи про перебіг переговорного процесу з Єврокомісією щодо торгової політики, нагадала, що сторони досягли принципових домовленостей щодо проміжного рішення в сфері торгівлі, яке набуде чинності після 5 червня та має на меті забезпечити безперервність експорту української продукції до ЄС.
«Обидві сторони погодилися до кінця липня цього року визначитись зі сталим форматом торговельної співпраці. Наступні тижні будуть вирішальними для досягнення взаємовигідного та довгострокового рішення», — підкреслила Стефанішина.
За матеріалами:
Укрінформ
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