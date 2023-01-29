Статус S в Швейцарії: чи можна змінити країну захисту — Finance.ua

Статус S в Швейцарії: чи можна змінити країну захисту
Біженці з України, які тимчасово проживають у Швейцарії, повинні подавати документи на отримання статусу S. З часом багато українців хочуть повернутися додому або переїхати в іншу країну, тому постає питання про зміну тимчасового захисту в Швейцарії та відмову від особливого статусу.
Швейцарія продовжує приймати та підтримувати біженців з України. Особи, які не мають відповідного статусу в іншій країні ЄС або ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі), можуть отримати тимчасовий захист у цій країні. Проте є винятки.
Ви можете отримати притулок у Швейцарії та іншій європейській країні одночасно, тільки якщо ця країна сильно перевантажена війною в Україні. До таких країн відноситься, наприклад, Польща. В іншому випадку українцю відмовлять у статусі S у Швейцарії.
Як дізнатися, чи сильно країна перевантажена українськими біженцями ?
Напишіть листа на ukraine@sem.admin.ch із запитанням, чи є ваш випадок винятком. Якщо ви отримаєте позитивну відповідь, ви можете розраховувати на отримання статусу S.
Що означає статус S у Швейцарії
Цей статус поширюється на осіб, які шукають захисту в Швейцарії. Він дійсний протягом року, але може бути продовжений.
З таким статусом українець може залишати територію країни і повертатися без оформлення додаткових документів. Це також дозволяє офіційно працювати або стати самозайнятим.
Для отримання статусу S необхідно заздалегідь подати заявку на сайті RegisterMe і записатися на подальшу реєстрацію. Детальніше про кроки реєстрації за посиланням .
Як скасувати статус S
• Якщо ви виїжджаєте з країни, вам необхідно подати письмову заяву про відмову від тимчасового захисту. Завантажте зразок тут .
• Надішліть заповнену та підписану заяву до Державного секретаріату з питань міграції SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, включно з вашим номером N.
Фінансова допомога біженцям зі Швейцарії для повернення в Україну
Кантон Цюрих допомагає біженцям повернутися додому. Українці можуть отримати 500 франків на людину, але не більше 2000 франків на сім’ю.
За детальнішою інформацією звертайтеся до інформаційного бюро кантону Цюрих :
— за адресою: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich;
— телефонуйте
+41796813087 та +41432595295;
— пишіть на rkb@sa.zh.ch.
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