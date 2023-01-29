Статус S в Швейцарії: чи можна змінити країну захисту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Статус S в Швейцарії: чи можна змінити країну захисту

16
Біженці з України, які тимчасово проживають у Швейцарії, повинні подавати документи на отримання статусу S. З часом багато українців хочуть повернутися додому або переїхати в іншу країну, тому постає питання про зміну тимчасового захисту в Швейцарії та відмову від особливого статусу.
Швейцарія продовжує приймати та підтримувати біженців з України. Особи, які не мають відповідного статусу в іншій країні ЄС або ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі), можуть отримати тимчасовий захист у цій країні. Проте є винятки.
Ви можете отримати притулок у Швейцарії та іншій європейській країні одночасно, тільки якщо ця країна сильно перевантажена війною в Україні. До таких країн відноситься, наприклад, Польща. В іншому випадку українцю відмовлять у статусі S у Швейцарії.
Як дізнатися, чи сильно країна перевантажена українськими біженцями ?
Напишіть листа на ukraine@sem.admin.ch із запитанням, чи є ваш випадок винятком. Якщо ви отримаєте позитивну відповідь, ви можете розраховувати на отримання статусу S.

Що означає статус S у Швейцарії

Цей статус поширюється на осіб, які шукають захисту в Швейцарії. Він дійсний протягом року, але може бути продовжений.
З таким статусом українець може залишати територію країни і повертатися без оформлення додаткових документів. Це також дозволяє офіційно працювати або стати самозайнятим.
Місце для вашої реклами
Для отримання статусу S необхідно заздалегідь подати заявку на сайті RegisterMe і записатися на подальшу реєстрацію. Детальніше про кроки реєстрації за посиланням .

Як скасувати статус S

• Якщо ви виїжджаєте з країни, вам необхідно подати письмову заяву про відмову від тимчасового захисту. Завантажте зразок тут .
• Надішліть заповнену та підписану заяву до Державного секретаріату з питань міграції SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, включно з вашим номером N.

Фінансова допомога біженцям зі Швейцарії для повернення в Україну

Кантон Цюрих допомагає біженцям повернутися додому. Українці можуть отримати 500 франків на людину, але не більше 2000 франків на сім’ю.
За детальнішою інформацією звертайтеся до інформаційного бюро кантону Цюрих :
— за адресою: Schaffhauserstrasse 78, Rückkehrberatung, 8090 Zürich;
— телефонуйте +41796813087 та +41432595295;
— пишіть на rkb@sa.zh.ch.

Скільки коштує життя в Хорватії

За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.