Статус безробітного для осіб з інвалідністю: чи можна його отримати — Finance.ua

Статус безробітного для осіб з інвалідністю: чи можна його отримати Вчора 19:00

Чи може людина з інвалідністю отримати статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю.

Про це розповіли в Дніпропетровському обласному центрі зайнятості.

Статус безробітного може набути особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого законодавством пенсійного віку та яка офіційно працювала й сплачувала страхові внески.

Реєстрація особи з інвалідністю здійснюється на підставі таких поданих документів:

паспорт;

трудова книжка;

облікова картка платника податків;

документ про освіту;

пенсійне посвідчення (за наявності);

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК);

індивідуальна програма реабілітації (за наявності).

Служба зайнятості відповідно до Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» та Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню особам з інвалідністю з урахуванням рекомендацій МСЕК на вільні й новостворені або пристосовані для них робочі місця, заявлені роботодавцями.

Добір підхожої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до їхніх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.