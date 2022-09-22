Статус безробітного для осіб з інвалідністю: чи можна його отримати — Finance.ua
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Статус безробітного для осіб з інвалідністю: чи можна його отримати

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Чи може людина з інвалідністю отримати статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю.
Про це розповіли в Дніпропетровському обласному центрі зайнятості.
Статус безробітного може набути особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого законодавством пенсійного віку та яка офіційно працювала й сплачувала страхові внески.
Реєстрація особи з інвалідністю здійснюється на підставі таких поданих документів:
  • паспорт;
  • трудова книжка;
  • облікова картка платника податків;
  • документ про освіту;
  • пенсійне посвідчення (за наявності);
  • довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК);
  • індивідуальна програма реабілітації (за наявності).
Служба зайнятості відповідно до Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» та Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню особам з інвалідністю з урахуванням рекомендацій МСЕК на вільні й новостворені або пристосовані для них робочі місця, заявлені роботодавцями.
Добір підхожої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до їхніх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.
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За матеріалами:
Finance.ua
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