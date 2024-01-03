Статки російський олігархів у 2023 році зросли на 50 мільярдів доларів — Finance.ua
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Статки російський олігархів у 2023 році зросли на 50 мільярдів доларів

Фондовий ринок
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Статки російський олігархів у 2023 році зросли на 50 мільярдів доларів
Статки російський олігархів у 2023 році зросли на 50 мільярдів доларів
Статки найбагатших людей росії торік збільшилися на понад 50 мільярдів доларів, найбільше розбагатів засновник «Лукойлу» Вагіт Алекперов.
Про це свідчать дані зведення Bloomberg Billionaires Index, передає російське видання «Коммерсантъ».
Найбільше розбагатіли такі російські олігархи:
  • засновник «Лукойлу» Вагіт Алекперов — + 9,29 млрд дол. (всього 24,7 млрд дол.);
  • співзасновник компаній «Єврохім» та СУЕК Андрій Мельниченко — +5,67 млрд дол. (загалом 17,42 млрд дол.);
  • засновник НЛМК Володимир Лісін — + 4,08 млрд дол. (всього 23,9 млрд дол.);
  • колишній віце-президент «Лукойлу» Леонід Федун — +3,91 млрд дол. (загалом 9,78 млрд дол.);
  • голова Новатеку Леонід Міхельсон — + 2,83 млрд дол. (всього 27,5 млрд дол.).
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Найбагатшим росіянином залишається власник «Норнікелю» олігарх Володимир Потанін, його статки зросли на 2,5 млрд дол., до 31,1 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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