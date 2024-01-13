Старий 40-річний Audi виставили на аукціон за ціною двох Ferrari (фото) — Finance.ua

Старий 40-річний Audi виставили на аукціон за ціною двох Ferrari (фото) Сьогодні 02:12 — Фондовий ринок

Старий 40-річний Audi виставили на аукціон за ціною двох Ferrari (фото)

У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Audi Sport Quattro 1984 року. За спортивне купе планують виручити до 700 000 доларів — як за два Ferrari 296. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Спорткар являє собою лімітовану заряджену версію повнопривідного Audi Quattro — випустили лише 214 таких купе. По суті, це серійний варіант ралійного Quattro, який двічі вигравав чемпіонат світу WRC.

Автомобіль укорочений на 320 мм порівняно зі стандартним Audi Quattro. Крім того, у нього змінені бампери, капот і задній спойлер, а в салоні встановлено спортивні крісла Recaro.

Audi Sport Quattro оснащений 2,1-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 306 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість становить 250 км/год.

Саме цей Audi Sport Quattro настільки дорогий ще й тому, що чудово зберігся і мало експлуатувався. Його пробіг становить лише 8800 км. Автомобіль повністю оригінальний, хіба що в салоні з’явився дисплей Sony.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.