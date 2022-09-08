Стартував продаж недорогого седана Volkswagen за $16 000 — Finance.ua
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Стартував продаж недорогого седана Volkswagen за $16 000

Технології&Авто
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Стартував продаж недорогого седана Volkswagen за $16 000
Стартував продаж недорогого седана Volkswagen за $16 000, Фото: Volkswagen
Новий Volkswagen Virtus 2022 надійшов у виробництво. Бюджетний седан на базі Polo коштуватиме від 16 000 до 21 000 доларів.
Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Volkswagen Virtus є наступником Polo Sedan, якого тривалий час продавали в Україні. Авто випускають ще з 2017 року, але донедавна його представили тільки на американському ринку. Тепер модель оновили, а географію її продаж істотно розширили. Для цього відкрили додаткові виробничі потужності в Індії.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Virtus — це, як і раніше, седан Volkswagen Polo, тільки з іншою назвою, що видно за дизайном авто. В моделі 2022 замінено бампери, оптику і решітку радіатора. Близьким родичем Virtus є нова Skoda Slavia.
Розміри Volkswagen Virtus 2022:
  • довжина — 4561 мм;
  • ширина — 1752 мм;
  • висота — 1487 мм;
  • колісна база — 2651 мм.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
У салоні замінили кермо та оновили передню панель. Крім того, новий Volkswagen Virtus у топовій версії отримав віртуальну панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей. У седана великий 521-літровий багажник. Перелік опцій включає доступ без ключа, клімат-контроль, вентиляцію сидінь, камеру заднього виду, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.
На вибір запропоновані бензинові турбомотори об’ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку передбачено 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, у другому — механіку або 7-ступінчастий робот DSG.
За матеріалами:
Фокус
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