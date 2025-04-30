SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink — Finance.ua

SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink

Американська компанія SpaceX у понеділок, 28 квітня, вивела на орбіту чергову партію з 23 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

У компанії заявили, що ця місія стала уже 250-ю, коли SpaceX відправила партію супутників Starlink у космос.

Зазначається, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений з космодрому у штаті Флорида о 04.09 за київським часом.

Читайте також SpaceX досягла позначки у 8000 запущених супутників Starlink

Приблизно через вісім хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, вертикально приземлившись, як і було заплановано.

Він здійснив посадку на безпілотне судно Just Read the Instructions компанії SpaceX в Атлантичному океані.

Другий ступінь ракети теж впорався зі своїм завданням. Він розгорнув 23 супутники Starlink на низькій навколоземній орбіті приблизно через годину після запуску.

Запуск у понеділок став 48-м польотом Falcon 9 у 2025 році та 31-м, присвяченим створенню мегасузір’я Starlink. Ця мережа нині вже складається із понад 7 200 активних супутників.

Перший запуск місії Starlink відбувся у травні 2019 року.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.