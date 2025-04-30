SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink — Finance.ua
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SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink

Технології&Авто
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SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink
SpaceX відправила у космос чергову партію із 23 супутників Starlink
Американська компанія SpaceX у понеділок, 28 квітня, вивела на орбіту чергову партію з 23 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляє Space.com.
У компанії заявили, що ця місія стала уже 250-ю, коли SpaceX відправила партію супутників Starlink у космос.
Зазначається, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений з космодрому у штаті Флорида о 04.09 за київським часом.
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Приблизно через вісім хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, вертикально приземлившись, як і було заплановано.
Він здійснив посадку на безпілотне судно Just Read the Instructions компанії SpaceX в Атлантичному океані.
Другий ступінь ракети теж впорався зі своїм завданням. Він розгорнув 23 супутники Starlink на низькій навколоземній орбіті приблизно через годину після запуску.
Запуск у понеділок став 48-м польотом Falcon 9 у 2025 році та 31-м, присвяченим створенню мегасузір’я Starlink. Ця мережа нині вже складається із понад 7 200 активних супутників.
Перший запуск місії Starlink відбувся у травні 2019 року.
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За матеріалами:
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