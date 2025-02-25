SpaceX досягла позначки у 8000 запущених супутників Starlink — Finance.ua
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SpaceX досягла позначки у 8000 запущених супутників Starlink

Технології&Авто
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SpaceX успішно провела запуск нової партії супутників Starlink з каліфорнійського космодрому. 24 лютого ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 22 супутники Starlink V2 Mini в рамках місії Starlink 15−1.
Про це повідомляє портал Space Flight Now.
Завдяки цьому запуску загальна кількість супутників Starlink, розміщених на низькій навколоземній орбіті, перевищила 8000 одиниць. За інформацією астронома і фахівця з відстеження орбітальних об’єктів Джонатана МакДауелла, тільки 2025 року SpaceX уже відправила в космос 376 супутників Starlink. На 21 лютого в його базі даних налічувалося 7078 активних супутників Starlink на орбіті.
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Для місії використовували перший ступінь ракети Falcon 9 з бортовим номером B1082, яка здійснила свій одинадцятий політ. Раніше цей ступінь брав участь у запусках місії USSF-62, виведенні супутників OneWeb і восьми попередніх партій Starlink.
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За матеріалами:
ua.news
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