SpaceX досягла позначки у 8000 запущених супутників Starlink — Finance.ua

SpaceX досягла позначки у 8000 запущених супутників Starlink Сьогодні 01:49 — Технології&Авто

SpaceX успішно провела запуск нової партії супутників Starlink з каліфорнійського космодрому. 24 лютого ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 22 супутники Starlink V2 Mini в рамках місії Starlink 15−1.

Про це повідомляє портал Space Flight Now.

Завдяки цьому запуску загальна кількість супутників Starlink, розміщених на низькій навколоземній орбіті, перевищила 8000 одиниць. За інформацією астронома і фахівця з відстеження орбітальних об’єктів Джонатана МакДауелла, тільки 2025 року SpaceX уже відправила в космос 376 супутників Starlink. На 21 лютого в його базі даних налічувалося 7078 активних супутників Starlink на орбіті.

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Для місії використовували перший ступінь ракети Falcon 9 з бортовим номером B1082, яка здійснила свій одинадцятий політ. Раніше цей ступінь брав участь у запусках місії USSF-62, виведенні супутників OneWeb і восьми попередніх партій Starlink.

Іспанська фірма PLD Space оголосила про намір запустити свою ракету Miura 5 з космодрому в Омані у 2027 році. Ця інформація з’явилася після підписання договору з космодромом Etlaq Spaceport.

Ілон Маск оголосив дату восьмого тестового запуску ракети Starship — він запланований на 28 лютого о 17:30 за місцевим часом у США (1 березня о 1:30 за українським часом).

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