Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда — Finance.ua

Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда
Італія перебуває на завершальній стадії переговорів з компанією SpaceX Ілона Маска щодо укладання угоди про надання безпечних телекомунікацій для уряду країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Обговорення тривають, і остаточна угода щодо п’ятирічного контракту ще не підписана, зазначають джерела. Проєкт уже отримав схвалення італійських спецслужб та Міністерства оборони Італії.
«У понеділок уряд Італії підтвердив, що переговори тривають, але зазначив, що угоди поки немає. Перемовини зі SpaceX є частиною звичайної роботи уряду», — зазначено в заяві.
Переговори, які раніше були призупинені, зрушили з місця після візиту прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні до обраного президента США Дональда Трампа у Флориді в суботу. Уряд Італії заявив, що під час зустрічі це питання не обговорювалося.
Італійські чиновники ведуть переговори про угоду вартістю $1,6 мільярда, яка має забезпечити країну повним спектром високозахищених послуг шифрування для телефонного та інтернет-зв'язку, що використовує уряд, повідомили джерела.
План також передбачає послуги зв’язку для італійської армії в Середземноморському регіоні, а також запуск послуг супутникового зв’язку з прямим доступом до мобільних телефонів у разі надзвичайних ситуацій, таких як терористичні атаки чи стихійні лиха.
Можлива угода перебуває на розгляді з середини 2023 року. Однак вона викликає спротив серед деяких італійських чиновників, які занепокоєні, що ці послуги можуть зменшити роль місцевих операторів зв’язку.
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