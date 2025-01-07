Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда

Технології&Авто
14
Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда
Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда
Італія перебуває на завершальній стадії переговорів з компанією SpaceX Ілона Маска щодо укладання угоди про надання безпечних телекомунікацій для уряду країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Обговорення тривають, і остаточна угода щодо п’ятирічного контракту ще не підписана, зазначають джерела. Проєкт уже отримав схвалення італійських спецслужб та Міністерства оборони Італії.
Читайте також
«У понеділок уряд Італії підтвердив, що переговори тривають, але зазначив, що угоди поки немає. Перемовини зі SpaceX є частиною звичайної роботи уряду», — зазначено в заяві.
Переговори, які раніше були призупинені, зрушили з місця після візиту прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні до обраного президента США Дональда Трампа у Флориді в суботу. Уряд Італії заявив, що під час зустрічі це питання не обговорювалося.
Читайте також
Італійські чиновники ведуть переговори про угоду вартістю $1,6 мільярда, яка має забезпечити країну повним спектром високозахищених послуг шифрування для телефонного та інтернет-зв'язку, що використовує уряд, повідомили джерела.
План також передбачає послуги зв’язку для італійської армії в Середземноморському регіоні, а також запуск послуг супутникового зв’язку з прямим доступом до мобільних телефонів у разі надзвичайних ситуацій, таких як терористичні атаки чи стихійні лиха.
Можлива угода перебуває на розгляді з середини 2023 року. Однак вона викликає спротив серед деяких італійських чиновників, які занепокоєні, що ці послуги можуть зменшити роль місцевих операторів зв’язку.
За матеріалами:
ElitExpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.