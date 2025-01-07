Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда — Finance.ua

Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда 07.01.2025, 01:34 — Технології&Авто

Італія планує угоду з SpaceX на $1,6 мільярда

Італія перебуває на завершальній стадії переговорів з компанією SpaceX Ілона Маска щодо укладання угоди про надання безпечних телекомунікацій для уряду країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обговорення тривають, і остаточна угода щодо п’ятирічного контракту ще не підписана, зазначають джерела. Проєкт уже отримав схвалення італійських спецслужб та Міністерства оборони Італії.

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«У понеділок уряд Італії підтвердив, що переговори тривають, але зазначив, що угоди поки немає. Перемовини зі SpaceX є частиною звичайної роботи уряду», — зазначено в заяві.

Переговори, які раніше були призупинені, зрушили з місця після візиту прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні до обраного президента США Дональда Трампа у Флориді в суботу. Уряд Італії заявив, що під час зустрічі це питання не обговорювалося.

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Італійські чиновники ведуть переговори про угоду вартістю $1,6 мільярда, яка має забезпечити країну повним спектром високозахищених послуг шифрування для телефонного та інтернет-зв'язку, що використовує уряд, повідомили джерела.

План також передбачає послуги зв’язку для італійської армії в Середземноморському регіоні, а також запуск послуг супутникового зв’язку з прямим доступом до мобільних телефонів у разі надзвичайних ситуацій, таких як терористичні атаки чи стихійні лиха.

Можлива угода перебуває на розгляді з середини 2023 року. Однак вона викликає спротив серед деяких італійських чиновників, які занепокоєні, що ці послуги можуть зменшити роль місцевих операторів зв’язку.

ElitExpert За матеріалами:

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