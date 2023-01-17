Стартап з екосистеми IT-компанії IdeaSoft разом з ООН запустив курс про криптовалюти — Finance.ua

Стартап з екосистеми IT-компанії IdeaSoft разом з ООН запустив курс про криптовалюти Сьогодні 22:13 — Криптовалюта

Стартап з екосистеми IT-компанії IdeaSoft разом з ООН запустив курс про криптовалюти

Український стартап з екосистеми IT-компанії IdeaSoft Global Ledger разом з ООН запустив новий курс з криптовалют. Він сфокусований на протидію незаконному використанню цифрових активів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми розуміємо, що поточна швидкість імплементації FATF Recommendation 15, керівних принципів та інших нормативних актів щодо криптовалют на міжнародному та державному рівнях може не відповідати темпам розвитку галузі. „The sunrise problem“ (юрисдикції, які розміщують операторів віртуальних активів без належного нагляд) залишається гострою проблемою. Більше того, з кожним роком зловмисники використовують нові способи відмивання „брудних“ криптокоштів. Тому ми готові й надалі активно просувати освіту в цій сфері, щоб сприяти покращенню роботи міжнародних організацій та правоохоронних органів», — розповідає Lex Fisun, співзасновник Global Ledger.

У процесі курсу учасники зможуть:

вести реальні розслідування кіберзлочинів;

вивчати порушення нормативно-правового режиму за допомогою професійних рішень (включно з GL-Vision);

отримувати практику як на основі історичних даних, так і у «живих» справах.

Курс буде використовуватися під час навчання представників Кіберполіції України, Міністерства цифрової трансформації та Державної служби фінансового моніторингу.

Актуальність даного курсу зросла у зв’язку з військовою агресією росії проти України.

Наразі, курс вже успішно використовується в підготовці представників української Кіберполіції, Держфінмоніторингу та Міністерства цифрової трансформації України щодо запобігання використання криптовалют у злочинній, терористичній діяльності та в обхід міжнародних санкцій.

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