Starlink повернеться до Ізраїлю і сектору Газа — Finance.ua

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Starlink повернеться до Ізраїлю і сектору Газа

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Starlink повернеться до Ізраїлю і сектору Газа
Starlink повернеться до Ізраїлю і сектору Газа
Міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі повідомив, що вдалося досягти домовленостей з американським бізнесменом Ілоном Маском щодо роботи Starlink в Ізраїлі і секторі Газа.
Про це повідомляє Globes.co.il.
«У результаті цієї важливої домовленості супутникові пристрої Starlink можуть експлуатуватися в Ізраїлі тільки за згодою Міністерства зв’язку Ізраїлю, в тому числі в секторі Газа», — повідомив Кархі.
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Ймовірно, натякаючи на нещодавнє схвалення Маском антисемітського поста в його соцмережі X, Кархі додав, що оскільки Ізраїль бореться проти ХАМАС — ІДІЛ, «це розуміння є життєво важливим, як і для всіх, хто бажає кращого світу, вільного від зла і антисемітизму, заради наших дітей».
Міністр також висловив сподівання, що під час перебування в Ізраїлі Ілон Маск отримає цінний досвід, який слугуватиме плацдармом для майбутніх починань, а також «зміцнить ваші відносини з єврейським народом і цінностями, які ми поділяємо з усім світом».
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З початку війни Ізраїль веде переговори з компанією Starlink про підключення до мережі населених пунктів на лінії фронту на півночі і півдні країни. Діяльність Starlink в Ізраїлі мала розпочатися незабаром після початку війни 7 жовтня, але після заяви Маска процес був зупинений.
Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня Ілон Маск оголосив, що його супутникова система зв’язку Starlink «підтримуватиме зв’язок з міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Газі».
Того ж дня в уряді Ізраїлю заявили про припинення співпраці з компанією SpaceX після того, як Ілон Маск оголосив, що супутникова система Starlink забезпечуватиме зв’язок у секторі Гази.
За матеріалами:
Укрінформ
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